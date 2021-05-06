G7外长吁以和平方式解决台海问题

七国集团（G7）外长昨天（5日）呼吁以和平方式解决台海问题，同时也呼吁中国遵守香港的高度自治，并停止打压捍卫自由的人士。

七国集团外交和发展部长连同欧盟高级代表在联合公报中，表达对台湾有意义地参加世界卫生组织论坛和世界卫生大会的支持。

英国外交部官网发布的联合公报说到：“国际社会应该能够从所有合作伙伴的经验中受益，包括台湾为应对冠病疫情所做出的成功贡献。”

这些外长对东海及南中国海的局势表达严重关切，并强调台湾海峡和平与稳定的重要性。他们说：“我们重申强烈反对任何可能加剧紧张局势，以及破坏区域稳定和基于规则的国际秩序的单方面行动，并对该地区出现军事化，胁迫和恐吓报告表示严重关切。”

联合公报也呼吁中国尊重人权和基本自由，并继续对新疆和西藏被指出现侵犯人权事件深表关切。在调查新疆情况方面，他们强烈支持调查人员能独立且不受束缚地前往新疆，也继续呼吁中国让联合国人权事务高级专员有这样的机会。

他们鼓励中国遵守承诺，在网络空间方面展现负责任的表现。

七国集团外长也指中国从根本上决定侵蚀香港选举制度的民主因素，并对此表达严重关切。他们说：“我们呼吁中国遵守其国际承诺和法律义务，包括载入《中英联合声明》和《基本法》的义务，并尊重香港的高度自治、权利和自由。 我们呼吁中国和香港执法机构结束攻击捍卫权利、自由和民主价值观的人士，维护司法系统的独立性，并确保案件不移交给大陆。”