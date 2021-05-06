世卫专家对中国国药疫苗部分数据信心很低

对于中国国药集团所提供的关于其疫苗导致部分病患出现严重副作用风险的数据，世界卫生组织(WHO)专家的“信心非常低”，但对其预防冠病的能力总体上有信心。

据路透社报道，记者见到的一份文件显示上市内容。该“证据评估”文件是由WHO的战略咨询专家组(SAGE)所准备的，用来评估国药疫苗。国药疫苗已经在45个国家或地区获得授权提供成人使用，已经接种了6500万剂。专家组审查证据并就疫苗相关的政策和剂量提出建议。

这份文件包括在中国、巴林、埃及、约旦和阿联酋的临床试验数据总结。文件显示，在多国进行的第三期临床试验中，注射两剂后疫苗的有效率为78.1%，略低于中国此前宣布的79.34%。

世界卫生组织一位发言人士表示，有关国药疫苗的文件是帮助世卫作出推荐使用建议的“众多资源之一”，该建议暂定于本周稍晚发布。

不过文件也提到：“我们非常有信心，注射两剂（国药）BBIBP-CorV疫苗后，可以有效防止(18至59岁)成人确诊感染新冠病毒。”

但文件补充说：“疫苗在带有并发症志愿者当中的安全性分析存在局限，因为第三期试验中(除肥胖外)有并发症的接种者人数较少。”

文件指出，这些“证据空白”包括缺少防范严重疾病、保护力持久性、孕妇和老年人使用安全方面的数据，以及通过后授权的安全监控来识别/评估罕见不良事件等。