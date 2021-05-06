比尔盖茨出轨华裔女翻译？女方发文否认

微软联合创始人比尔盖茨（Bill Gates）前天宣布与妻子梅琳达（Melinda Gate）离婚。对于两人离婚的原因众说纷坛，包括有消息称是盖茨出轨华裔女翻译王喆；对此，王喆昨天在微博发文否认。

王喆写道，自己原本觉得这条传闻空穴来风、会不攻自破，但没想到越传越疯。

她说：“好好的五一假期，能读多少本书呢，何必把时间浪费在毫无依据的谣言上。感谢大家在过去24小时里通过私信留言给予我的关心，帮我辟谣的朋友们，希望别因为此事破坏了假期好心情。”

据福克斯商业报道，王喆是比尔和梅琳达·盖茨基金会的翻译。该基金会由盖茨和梅琳达于2000年成立，是世界上最大的私人慈善机构之一。

报道引用王喆的领英（LinkedIn）简介指出，王喆从2015年3月开始在该基金会工作，同时也为多个组织担任翻译员。

报道并称，“目前尚不清楚为什么，王喆这个名字热度骤增”，且在搜索引擎中与比尔盖茨紧密相连。此外，其中一些猜测认为，王喆和盖茨夫妇中的一个人之间的关系不仅仅是严格意义上的工作关系，而一位颇受欢迎的推特用户暗示（insinuated）这个可能有不寻常关系的人就是盖茨。

微信公众号“东雷老评”说，王喆毕业于美国的蒙特雷翻译学院，生活在美国西雅图，而且她也是美国一家航空公司的空姐。王喆的微博信息栏目显示，其是美国达美航空公司乘务员。