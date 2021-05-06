消息：腾讯与美国进行商谈以保住游戏投资项目

知情人士透露，腾讯正与美国一个国家安全小组展开谈判，以期达成协议，准许腾讯保住公司在美国视频游戏开发商拳头游戏（Riot Games）和Epic Games的所有权股份。

据路透社今天（6日）报道，不愿具名的消息人士称，腾讯在与美国外国投资委员会（CFIUS）进行谈判。委员会自去年下半年起有权命令腾讯剥离在美国持有的资产。

消息人士披露，委员在研究拳头游戏和Epic Games处理用户个人数据会因中国企业在这两家公司的拥有权，而构成国家安全风险。

消息人士也说，腾讯正与委员会就风险缓解措施进行谈判，以确保公司能保住在他们的投资项目。报道称，目前无法得知拟议措施细节，但这些措施通常包括将公司拥有者与具有国家安全影响的业务隔开，并经常呼吁任命独立审计师，以监督这些协议的执行情况。

消息人士称，Epic Games尚未与腾讯共享任何用户数据，并说目前尚不确定腾讯会达成协议，以保持他们的投资项目。

拳头游戏发言人强调，公司与腾讯分开来独立运营，并已制定“行业领先做法”，以保护玩家数据，但不愿对拳头游戏与委员会之间的讨论置评。

腾讯拥有Epic Games 40％的股份。公司在2011年收购拳头游戏多数股权，2015年收购公司其余股份。