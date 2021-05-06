戴琪预计“近期”将评估中美贸易协议

美国贸易代表戴琪周三表示，她预计将在“近期”与中国官员接触，评估他们在实施中美第一阶段贸易协议方面的表现，其结果将影响美国对华征收的惩罚性关税的命运。

据路透社报道，戴琪在英国《金融时报》的一个在线活动上表示，她尊重中美贸易政策需要保持连续性，包括去年由特朗普政府实施的为期两年的第一阶段贸易协议。

她说：“这是我们已经达成的协议，是我们今后工作的基础，是我们今后扩展的基础。”

她补充说：“我非常期待与我的中国同行正式会晤，评估他们的表现，衡量他们的言论，推动我们的利益，并巩固前进的道路。”

戴琪表示，她还没有与中国副总理刘鹤或其他中国高级官员进行过任何正式接触，但她预计“近期”会这样做。刘鹤代表中国与美国进行了第一阶段贸易协议的谈判。

被问及美国总统拜登是否会在短期内解除前总统特朗普实施的，对价值约3700亿美元的中国输美商品征收的关税时，戴琪表示，这在很大程度上将取决于与中国官员的对话，以及第一阶段贸易协议的“效果”。

拜登政府对特朗普关税的态度也取决于“我们希望将这一特殊而非常重要的关系推向何处的愿景”。

戴琪和拜登政府的其他高级官员正在对中美贸易政策进行全面审查。2018年，特朗普在世界最大的两个经济体之间发动了一场关税战。中美于2020年1月签署了第一阶段贸易协议。

戴琪说，她最希望与中国合作的领域之一是应对气候变化，这是拜登政府主要推动的一项政策。她说，许多经济体需要合作解决全球变暖问题，但气候变化为发展新产业和在创新的基础上进行更公平的竞争提供了机会。

在被问及美国是否会与台湾展开自由贸易谈判时，戴琪表示，美国与台湾的任何经贸往来都必须与拜登政府的其他国内外政策目标相协调。她淡化了与台湾达成全面自由贸易协议的前景。