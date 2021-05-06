中国无限期暂停中澳战略经济对话机制活动

中国国家发展和改革委员会（简称发改委）今天说，自即日起，无限期暂停发改委与澳大利亚联邦政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切活动。

据央视新闻客户端报道，发改委称，澳洲政府近期某些人士基于冷战思维和意识形态偏见，推出系列干扰破坏两国正常交流合作的举措。基于澳洲政府当前对中澳合作所持态度，因此作出上述决定。

中澳战略经济对话是中澳总理定期会晤下的重要机制，是巩固中澳双边关系各项机制中的重要组成部分，双方通过就两国经济和投资领域的重点开展战略对话，加强经济联系。

有分析称，这项对话机制会被无限期暂停，或许是因为澳洲政府上个月作出取消维多利亚州同中国签订的“一带一路”协议的决定。

澳洲外交部长佩恩4月21日宣布，澳洲已经取消维多利亚州在2018年同发改委签署的“一带一路”谅解备忘录，以及2019年签署的框架协议；该州与伊朗和叙利亚政府之间的另两项协议也被推翻。

根据澳洲国会去年底通过的新外交关系法，外长有权审查澳洲各州和领地、地方政府和大学同外国政府达成的协议。这是佩恩首次使用这项权力，她说：“我认为这四项安排不符合澳洲外交政策，或不利于我们的外交关系。”

中国驻澳洲大使馆随即指责澳洲此举“是针对中方的又一无理挑衅行径”。大使馆的声明说：“它再次表明澳方对改善中澳关系毫无诚意，势必对双边关系造成进一步损害，也必将搬起石头砸自己的脚。”

不过，佩恩否认新法是针对中国。她接受电台访问时说：“这一计划重点关注澳洲国家利益，是为了确保我们各级政府的外交政策一致统一，绝非针对任何一个国家。”

自从澳大利亚于2018年以国家安全为由禁止中国科技巨头华为参与建设其5G网络以来，中澳双边关系就一落千丈。