港媒：欧盟再放弃针对中国涉港行动的计划

香港媒体披露，欧盟计划针对北京加强对香港的管控采取措施并发表声明，但由于无法获得27个成员国的支持，欧盟连续第二个月被迫放弃这项计划。

据香港《南华早报》昨天（5日）报道，消息人士称，昨天举行的筹备会议议程原本包含做出与上述计划有关的结论，但随后被删除。欧盟27国外长原本预料将在今天或下周一（10日）举行的会议上采纳这项结论。

针对《香港国安法》和改革香港选举制度而做出的结论，在上个月没有获得匈牙利的支持。欧盟官员随后为5月的会议制定新结论，但同样没有获得通过。

《南华早报》引述文件草案称，欧盟将就“对香港展开意义深远的选举改革采取一系列较为广泛的措施，并指这些改革与“通过普选选特首为最终目的，进而提高民主代表性的承诺背道而驰”。

欧盟制定了12项措施，包括全面审查对港关系，并针对与中国执行引渡条约课题，与欧盟成员国进行讨论。

其他措施包括欧盟就对港立场，与联合国和七国集团合作伙伴进行协调，审查香港的法治，并就《香港国安法》在域外针对欧盟公民的适用范围做出回应。

欧盟也计划与公民社会进一步接触，促进言论自由，并在香港制定涉及企业和公民社会组织的新平台。

文件结论则建议支持“高素质或熟练工人的流动”，并在成员国立法范围内，协调迎接“可能因政治信仰而受到压迫的香港公民” 。