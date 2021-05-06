腾讯高管言论翻车 中国“青年们”气炸

“当我们忙着做各种致敬青年的策划时，青年们正在睡觉”——腾讯公关总监张军于中国五四青年节当天早上，发了这条微博贴文后，顿时在中国网络上炸开了锅。

网民们尤其是年轻网民们非常不满，纷纷在张军上述微博贴文下留言。有网民称，青年们有假期睡觉的权利，“不接受老年人的嘲讽”、“你岁数大觉少，假期里自己睡不着一早起来，就开始自艾自怜的念叨假期的青年人在睡懒觉？”、“大过节的还给青年添堵，中国青年就是该劳动的时候劳动，该休息的时候休息”。

五四青年节，为中国的节日，是为纪念1919年5月4日爆发的五四运动而设立的；由于这天刚好遇上中国五一劳动节连假，因此许多人都没上班。

也有部分网民认为，张军此言是一种站在高位上说出的风凉话，称这是“黄鼠狼给鸡拜年鸡居然还没起床”。

截至今天中午12时，张军这条微博下的评论数超过3.4万条，点赞212万次，转发超过5万次，远超他平日其他微博。对该事件的讨论，也占据了知乎热榜第一。

不过，也有人有不同的理解。“争议？其实没啥必要。据我对张军总的了解，他发这句话的表面意思或许是：青年人平时奋斗很辛苦，劳动节正好可以多补觉。实质意思大概是：策划很难。”认证为中山大学传设院教授的张志安在该微博下评论称。

澎拜新闻引述中国前媒体人连清川发文说，“我自己猜想他说这句话的时候，根本没有任何嘲讽的意思在内。从字面意义上理解，大约和林默的那句话意思差不多：中年人们徒劳无功地讨好着青年人们”。