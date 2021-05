菲律宾要求中国收回捐赠的国药疫苗

菲律宾总统杜特尔特据报要求中国收回1000剂捐赠的国药集团冠病疫苗。

杜特尔特周一(3日)才在电视直播接种国药集团的疫苗。他当时接种后说:“我感觉不错,很早之前就期待这一针疫苗了。”杜特尔特的亲信、华族参议员吴顿在社交媒体上则说:“他接种不止为了保护自己避免感染冠病,也是为了鼓励民众接种。”

不过,国药集团的疫苗目前在菲律宾未获得正式授权使用。杜特尔特公开接种国药集团疫苗的举动引发了许多批评,例如谴责他享有特权,以及有可能违反疫苗法律。

据英国广播公司报道,杜特尔特表示,中国今后应该只捐赠科兴疫苗——菲律宾3月1日正式启动全民冠病疫苗接种工作,现已批准紧急使用包括科兴疫苗。

国药集团和科兴的疫苗有望在本周获得世卫组织的紧急授权。

杜特尔特也就此事道歉,并强调是医生建议他打国药集团的疫苗,因此他获酌情处理,并无违法。

“不要跟着我的脚步”(Don't follow my footsteps),菲律宾当地媒体引述杜特尔特称,“这是危险的,因为没有研究,可能对身体没有好处。让我成为唯一接收它的人(Just let me be the sole person to receive it)”。

菲律宾目前累计106万起冠病病例,死亡病例超过1万7500起,是印度尼西亚之后疫情最严重的东南亚国家。不过,根据2月至3月间的民调,每10名菲律宾人中,就有六人基于安全理由而不愿意接种疫苗。