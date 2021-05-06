港组织“光城者”成员被捕 涉违国安法

主张武力革命的香港学生组织“光城者”表示，有成员今早被警方拘捕，因他们涉嫌违反《香港国安法》。

“光城者”凌晨在面簿专页写道，有组织成员疑因《国安法》被警方上门拘捕，目前正被拘留，已有律师前往了解情况。

“光城者”并称，“政治打压不会令我们却步，光城者剩余成员必将坚守启迪民智的宗旨，并继续荟萃英才，对抗暴政......面对极权，我们这些所谓的幸存者必会在艰弥厉，战斗到底”。

“光城者”面簿专页的介绍栏显示，“光城者”是由一班革命残火所组成的组织，旨在继承先贤之志，延续革命之火。网络资料则显示，“光城者”在2019年反修例抗争爆发期间成立，成员主要是中学生，他们曾在社交平台上说，“武装起义”和“武装革命”是香港“唯一出路”。

《星岛日报》指出，今年1月底，“光城者”成员曾在沙田及旺角摆设街站，向民众介绍法国大革命等革命历史；警员一度到场拉起封锁线，并指成员可能违反《国安法》，随后向他们发出违反限聚令的定额罚款告票。

另据网媒“香港01”报道，“光城者”有七名成员被捕，包括其发言人阮嘉谦，而事件起因是四名成员昨天潜入将军澳一所学校盗窃，校方保安发现后报警求助，警员当场逮捕他们。

警方随后到被捕者家中搜查，查获了一些疑涉及港独的物品，接着拘捕另外三名怀疑涉案的“光城者”成员。据报道，被捕七人全部涉嫌违反《国安法》。