中国燃料电池成“新蓝海” 企业注册量增86.5%

中国目前共有4900余家燃料电池相关企业，今年第一季度，燃料电池相关企业注册量为235家，同比增长了86.5%。其中，3月份注册量为143家，高于1月和2月的注册量之和。

据一财网报道，企查查数据显示，中国目前共有4900余家燃料电池相关企业，2020年新注册企业708家，同比下降30.1%，今年一季度新注册235家，同比增长86.5%。从地区分布来看，广东以1341家企业位居第一，山东、江苏分列二三名。

数据显示，从近10年燃料电池相关企业发展状况来看，2012年开始企业注册量不断增长，2019年注册量突破1000家，同比增长了16.0%，达到近10年注册量的高峰。2020年注册量出现回落，为708家，同比下降了30.1%。

今年第一季度，中国燃料电池相关企业注册量为235家，同比增长了86.5%。其中，3月份注册量为143家，高于1月和2月的注册量之和。广东省拥有最多的燃料电池企业，共1341家。山东省排名第二，共633家。江苏省排名第三，有502家。此外，浙江和安徽的企业数量均超过了200家。

从注册资本分布来看，燃料电池相关企业中有14%的企业注册资本在100万（人民币，下同，约20万新元）以内，注册资本在100万至500万之间的占比25%，注册资本在500万以上的企业最多，占比61%。

