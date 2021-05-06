受印度疫情恶化等影响 中国手机厂产能几乎“对折”

印度作为仅次于中国的第二大手机制造国，小米等中资手机品牌都在那里设厂。不过，随着当地冠病疫情不断恶化，以及中印关系不佳，这些中资手机企业的产能都受到影响，几乎“对折”。

中国IT时报引述印度中资手机企业协会秘书长杨述成说，目前生产仍是正常的，就是产能有点不够，“大概只有平时的60%”。

至于产能不够的原因，主要有三个：一是受疫情直接影响，工厂需要加强抗疫和防护措施，部分工人也上不了班；二是缺少芯片，特别是对于中低端手机或电子制造来说；三是中印关系也影响着工厂的产能，比如中国运往印度的部分物料送不到。

报道称，作为印度重要的智能手机生产基地，诺伊达拥有最多的手机产业链厂商。

“诺伊达是中国公司在印度投资的重要聚集地之一，那里集中了100多家中国工厂，包括OPPO、vivo、传音、合力泰等都在诺伊达设有工厂。”杨述成说，疫情以来，这些工厂的部分中国员工已陆续回国，目前在印度的中国员工只有平时的1/3，仍有50名管理人员从2019年底开始就一直坚守在岗位上。

中国IT时报也说，尽管出货量整体下降，但印度市场仍掌握在中国国产手机品牌手中。

报道引用IDC报告显示，2020年印度智能手机市场排名前五的手机品牌中，有四个来自中国的品牌，其中小米获得印度智能手机市场27%份额，排名第一；三星排名第二，市场份额为20%，以下分别为vivo（18%）、realme（13%）和OPPO（11%）。

研究机构Counterpoint预测，疫情将致使印度手机市场景气度下滑，将可能使4至6月印度智能手机出货量减少10%至15%，预计约为500万台。

杨述成表示，如果疫情加剧，中国手机厂商将不得不面临供应链紧张和城市封锁所造成的双重挑战。