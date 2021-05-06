中国外交部：G7外长会公然插手中国内部事务

中国外交部今天指出，七国集团（G7）外长会对中国进行没有事实依据的指责，公然插手中国的内部事务，搞开历史倒车的集团政治，“这是对中国主权的粗暴干涉，是对国际关系准则的肆意破坏，违背和平发展合作共赢的时代潮流，中方对此予以强烈谴责”。

综合澎湃新闻、路透社报道，外交部发言人汪文斌在例行记者会上说，涉疆、涉藏、涉港问题都是中国的内部事务。中国对钓鱼岛及其附属岛屿、南中国海诸岛及其附近海域的主权和权益，拥有充分的事实和法理依据。

汪文斌也表示，台湾参与国际组织，包括主权国家组成的世界卫生组织活动，必须按照一个中国原则来处理，这是联合国大会第2758号决议和世卫大会251号决议确认的重要原则。

他强调，七国集团作为发达国家集团，应当为推动世界经济复苏、帮助发展中国家加快发展多做实事，而不是在国际社会当中制造矛盾和分歧，干扰全球经济复苏进程。七国集团当中包括疫情最严重和医疗技术最先进的国家，理应聚焦国际抗疫合作，促进疫苗公平分配，而不是只顾自身囤积疫苗，对帮助其他国家只做些不疼不痒的表态，更不应以高人一等的心态对他国横加指责干涉，破坏国际抗疫合作这个当前的头等大事。

“七国集团自诩为民主国家，但最新的民调显示，53个国家和地区的受访者将美国视作是全球民主的最大威胁，我们却没有看到七国集团对此作出任何表示、采取任何行动。”

汪文斌表示，敦促有关国家正视自身存在的问题，纠正在抗疫问题上自私自利的行为，停止泛化国家安全概念的错误行径。无视国际关系基本准则，制造各种借口，干涉中国内政，损害中国主权。

七国集团周三严厉批评中国和俄罗斯，称克里姆林宫从事恶意活动，北京霸凌其他国家，但除了表达对台湾和乌克兰的支持外，几乎没有公布其他具体举措。

