默克尔称中欧投资协定是重要任务

中欧投资协定核准过程遇到问题，但德国总理默克尔坚信这项协定是一项“重要任务”。

据法新社报道，默克尔昨天（5日）向她所属的执政联盟发表讲话时说：“核准过程肯定会遇到困难，但这是一项非常重要的任务。”

默克尔认为，这项大规模投资协定为互惠互利贸易奠定基础，一些优势包括在市场准入方面变得更加互惠互利，遵守国际劳工标准，以及区域产品品牌受到保护。

欧盟委员会以“环境不利”为由，证实已暂停推动中欧投资协定的核准，加剧协定触礁的危机。

欧盟委员会执行副主席东布洛夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）前天（5月4日）接受法新社访问时，证实暂停推动中欧投资协定核准的消息。他指出，谈判七年的中欧协定最终能否核准，“取决于中欧关系整体发展”。

作为中欧协定核准程序主要负责人的东布洛夫斯基斯透露，欧委会“在某种意义上”已暂停了与协定相关的政治接洽活动，“显然在目前的情况下，欧盟仍在对中国实行制裁，中国也正在实行反制裁，包括针对欧洲议会成员实施制裁，这个环境并不利于协议的核准”。

但东布洛夫斯基斯也重申中欧协定的价值，为协定往后的发展留下余地。

他说：“不论如何，促成协定的根本原因仍切实存在，（欧盟和中国的）关系向来存在不对称，协定将协助我们解决这个不对称。”

在法新社的报道发布后，欧盟在不到半天内发布新闻稿澄清，指东布洛夫斯基斯的话被断章取义。

新闻稿写道，协定须经法律审查和翻译才能进行下一步的核准与采纳，但这个核准过程不能和中欧关系整体的发展分割开来。在这个背景下，中国对欧洲议会的反制裁是“不可接受并令人遗憾的”。

文中强调：“协定核准的前景会视情况的发展而定，不完全是被暂停。”

受访学者认为，随着德国和法国这两大欧盟国家进入选举季，备受争议的中欧协定今年可能进入冷冻期，到了明年才会取得较显著的进展。