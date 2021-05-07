维权车主起诉特斯拉副总裁陶琳

河南安阳一名维权车主指控美国电动车制造商特斯拉，以及公司对外事务副总裁陶琳发布不实言论，因而决定与另一名原告起诉特斯拉和陶琳。

据中国新浪科技报道，车主张女士在声明中称，在没有任何证据的情况下，特斯拉和陶琳发布的一些不实言论，已经对个人以及家人的工作生活造成了严重的影响。她为了维护自己的合法权益，已在昨天（6日）向安阳市北关区人民法院递交民事起诉状，要求追究相关人员的法律责任。

张女士及她的代理律师昨天下午提交的民事起诉状显示，原告的特斯拉汽车今年2月21日追尾其他车辆，造成严重事故，车内原告的父母亲受伤住院。围绕特斯拉是否存在刹车失灵等问题，有关部门正在调查处理。

起诉状也引述陶琳4月19日的采访内容，以及特斯拉4月28日的微博贴文称，陶琳曾说：“近期的负面都是她（指原告）贡献的”， “只愿意高额赔偿”、“一定坚持要高额的赔偿”、“我觉得她很专业，背后应该是有（人）的。”

特斯拉（上海）有限公司官方也曾称：原告丈夫说“自己身边还有来自北京的‘团队’在协助，与他人‘合作’中受人帮助只能听话，该‘团队’称可以帮助其‘洗白’并满足其诉求……”

起诉状声称，原告作为一名普通车主，因出现行车事故而与特斯拉公司发生产品质量争议，三被告本应以实事求是、尊重客户的态度积极协商处理。但三被告公开发表无中生有、违背事实的不实言论，意在塑造原告无理取闹、职业车闹的负面形象。上述不实信息在互联网上大量传播，严重误导社会舆论，三被告的行为不仅严重降低了原告的社会评价，且对两名原告及其家属的生活造成严重困扰。

起诉状也称，两名原告每日遭到天量网络攻击和辱骂，本人及家属承受巨大精神压力，名誉损失惨重。为维护自身合法权益，原告特依法提起诉讼，请求判如所请。

原告要求特斯拉及陶琳停止侵权行为，并向原告书面赔礼道歉，在全国性媒体刊发道歉信，并将道歉信在被告官方微博连续置顶30天。此外，原告还要求被告赔偿人民币5万元（1万零300新元）作为精神损失费。

河南省安阳市北关区人民法院受理了相关诉讼材料。

