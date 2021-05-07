习近平通话古特雷斯：支持联合国维护多边主义

中国国家主席习近平昨晚同联合国秘书长古特雷斯通电话时说，各国应该按联合国宪章宗旨和原则办事，不能搞单边主义、霸权主义，不能借多边主义之名拼凑小圈子，搞意识形态对抗。中方将继续支持联合国及古特雷斯秘书长工作，维护真正的多边主义。

根据新华社报道，习近平说，联合国这几年经历了少有的复杂局面，但多边主义也因此得到了越来越多的支持。多边主义离不开联合国，离不开国际法，也离不开各国合作。世界需要真正的多边主义。

习近平强调，当前国际社会最重要的任务仍然是抗击冠病疫情。全球要加强合作，不要搞政治操弄。大国要作出表率，提供更多公共产品。中国陆续向80多个发展中国家提供疫苗援助，向50多个国家出口疫苗。中方决定向联合国维和行动和国际奥委会提供疫苗，并将继续积极支持“新冠肺炎疫苗实施计划”，为消除“免疫鸿沟”不断努力。

习近平谈到气候问题时说，全球应对气候变化是一件大事。中国宣布力争2030年前实现二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和，时间远远短于发达国家所用的时间。这是中方主动作为，而不是被动为之。行胜于言。中国将根据实际可能为应对气候变化作出最大努力和贡献，愿根据共同但有区别的责任原则继续积极推动国际合作。

习近平说，中国尽己所能开展南南合作，向发展中国家提供帮助，这是中国的一贯做法，也是中国肩负的道义责任。中国提出的很多倡议，特别是共建“一带一路”，都是基于这样的考虑。中国人说话算话，言出必行。

习近平还指出，今年是中国共产党成立100周年，中国脱贫攻坚取得了全面胜利，全面建设小康社会取得重大战略性成果，开启了全面建设社会主义现代化国家新征程。今年是新中国恢复在联合国合法席位50周年，中国将举行隆重的纪念活动。中国愿同联合国加强合作，继续推动落实2030年可持续发展议程。

报道引述古特雷斯表示完全赞同各国应基于联合国宪章和国际法，奉行真正的多边主义。古特雷斯还说，中国对国际多边体系至关重要。联合国期待在世界和平与安全、生物多样性保护、应对气候变化、帮助发展中国家实现可持续发展等方面同中国开展更加紧密的合作，把联合国同中国的关系推向新的高度。