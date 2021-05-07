中国一季度服贸进出口总值同比增0.5%

中国商务部今天公布的数据显示，中国今年一季度服务贸易进出口总值11581.9亿元（人民币，下同，2387.9亿新元），同比增长0.5%；三月当月服务进出口增幅实现了14个月以来首次转正。

根据央视新闻客户端消息，数据显示，一季度中国服务出口5457.5亿元，增长22.8%；进口6124.4亿元，下降13.5%。服务出口增幅大于进口36.3个百分点，带动服务贸易逆差下降74.7%至666.9亿元，同比减少1970.5亿元。与2019年同期相比，服务进出口下降10.4%，其中出口增长17.7%；进口下降26.1%。

中国三月服务进出口总额为4441.2亿元，增长7.9%，为14个月以来单月增幅首次转正；增长最快的三个领域分别是运输服务、个人文化和娱乐服务以及知识产权使用费，增幅分别为56.2%、34.5%、33.6%。

知识密集型服务贸易占比提高。一季度，中国知识密集型服务进出口5395亿元，增长15.5%，占服务进出口总额的比重达到46.6%，提升6.1个百分点。

其中，知识密集型服务出口3010.3亿元，增长14.7%；出口增长较快的领域是个人文化和娱乐服务、金融服务、电信计算机和信息服务，分别增长37.6%、29.8%、28.2%。知识密集型服务进口2384.7亿元，增长16.6%；进口增长较快的领域是金融服务，增长45.2%。

旅行服务进出口继续下降。一季度，中国旅行服务进出口1914.7亿元，下降45.9%。