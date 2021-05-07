林郑笑称不在乎“逃犯”离开香港

香港特首林郑月娥昨天（6日）在一个活动上被问到，有报道指不少香港人开始离港移民到其他地方，她是否会担心有人才流失。林郑回应时指有关报道夸大失实，并笑言“所有离开的都是逃犯，我们不在乎”。

据澳洲媒体SBS中文网报道，林郑月娥在香港驻悉尼经济贸易办事处举办的网上研讨会说，香港一向是人们出出入入的地方。她说：“1980年代很多人选择离开，但1997年主权移交后数年他们又陆续返回，因为他们看过其他地方，意识到香港能给予的优势，因此选择重返这里。”

林郑月娥强调，香港将继续透过优秀人才入境计划吸引外来移民到港。她说：“我们希望，人们会爱上这个地方，愿意留在这里成家立室，而非仅将香港视为一个营商的地方。”

这则新闻发布后，香港特首办向香港媒体“852邮报”澄清，林郑当时提及逃犯（fugitives），清楚表明是指在香港干犯罪行而逃离香港免受刑责的人，并非因为其他原因而离开香港的人士。

林郑月娥也在会上称，香港2019年6月因港府提出《逃犯条例》修订而出现12个月的政治动荡，但香港得到中国中央政府的支持并成立特区维护国家安全委员会，香港往日政治化的社会氛围目前经已解决。

她说：“很多人经常试图‘唱衰’香港，但我们（政府）批评西方媒体也无补于事。我们会继续与各方沟通接触，正如我们本次举办网上座谈会一样，解释香港的情况，也同时邀请大家前来香港参观，亲身体验《基本法》赋予香港人的权利与自由。”

林郑月娥也期望香港与新西兰共建安全旅游圈。她说：“我们准备好与新西兰磋商双向免检疫安全旅游圈的计划。期望大家（商界人士）协助我们与新西兰政府斡旋游说，促成两地政府开展相关商讨工作。”

她指出，香港政府较早前将新西兰、新加坡及澳洲列为低风险地区，来自这三个国家的旅客或香港居民，强制检疫期由现有的在指定酒店隔离21天，缩短至14天。