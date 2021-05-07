蒙牛就《青你3》倒奶事件致歉

中国奶业巨头蒙牛旗下品牌真果粒今天在其官方微博就《青春有你3》倒奶事件发致歉声明称，对于浪费牛奶饮品的行为，我们无比痛心并坚决反对一切形式的食品浪费。对于由此产生的不良社会影响，我们深表歉意，并将深刻反思，积极整改，切实履行社会责任，避免此类事件再次发生。

声明称，作为《青春有你3》的赞助商，我们高度重视并主动与节目组多次协商，并完全支持积极配合爱奇艺及节目组的整改措施，确保妥善处理。

近日，一则倒奶视频引发全网强烈批评。爱奇艺平台选秀节目《青春有你3》粉丝为给偶像打榜投票，将买来的赞助商牛奶大量拆开并直接倒入沟渠中，只留下瓶盖内的二维码为偶像投票。

新华社前天（4日）对此发表评论质问，策划这种打投方式之初，有没有考虑到可能造成大量浪费的风险？有没有想过本该承担的社会责任？在这个前有劳动节后过青年节的假期，这样的节目、这种营销方式又将给青年人造成怎样的不良影响和引导？

评论还说，归根结底，“大量牛奶被倒”的背后，是以浪费和挥霍为代价的吸睛牟利，是对劳动的不尊重、对法律的亵渎和蔑视，其最终结果是误导、侵蚀了青年人的追求和三观，不只是把牛奶倒沟里，而是把青年人带沟里！

北京市广播电视局当晚发声明，责令爱奇艺暂停《青春有你》第三季节目录制，并约谈相关负责人，要求该平台严格落实广电行政部门有关管理规定。



爱奇艺昨晚发布声明致歉，并表示从即刻起关闭《青春有你 3》所有助力通道。