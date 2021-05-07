广西百色一存放热膨胀剂房屋爆炸致一死三伤

广西百色市田阳区那坡镇一存放热膨胀(裂石)剂的房子昨天发生一起意外爆炸事故，造成一人死亡三人轻伤，财物不同程度受损。

根据“广西头条NEWS”报道，网传视频显示，爆炸现场蘑菇云冲天。附近居民家中监控显示，一声爆炸巨响后，摄像头随着冲击波晃动，附近居民家里的防盗网和窗户震落，大量树叶被震落，杂物乱飞，有车辆被砸毁。

百色市田阳区委宣传部今天上午发布通报证实，百色市田阳区那坡镇X850县道头塘至那坡镇六公里处路边一存放热膨胀(裂石)剂房子昨天晚上发生一起意外爆炸事故。

经初步调查，涉事人员邓某祥(男，56岁，北流市人)于4月下旬租赁陶某全(男，62岁，田阳区人)位于X850县道头塘至那坡六公里处路边的房子。邓某祥上周六（1日）购买一批用于修路所用的热膨胀(裂石)剂存放于出租房处。存放热膨胀(裂石)剂出租房昨晚发生爆炸，导致隔壁汽车修理店相关人员一死三轻伤。

另外，事故还造成两辆面包车、两辆轿车、一辆卡车以及四间一层砖混平房不同程度受损，初步估计财产损失50万元（人民币，约10万新元）。

田阳区委区政府立即开展相关调查处置工作，对爆炸现场开展勘查，根据现场遗留物派出警力赴南宁市武鸣区和贵州省安顺市对爆炸物膨胀剂进行溯源，并对涉事人员开展调查审查工作；同时，在全区范围内对此类物品开展全面排查；做好伤亡人员善后工作;对事件开展网络舆情导控，严防负面炒作；以及保持信息联系畅通。

目前，伤者已全部得到妥善救治，生命体征平稳，意识清醒，伤亡人员家属情绪稳定。爆炸原因调查及相关处置工作正在进行中。