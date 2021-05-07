特斯拉老板马斯克母亲入驻小红书

美国电动汽车生产商特斯拉在中国的维权事件仍在发酵，而其首席执行官马斯克的母亲梅耶·马斯克（Maye Musk）已悄悄入驻中国大陆社交应用小红书，一些大陆网民好奇她此举是否是为了要给特斯拉做危机公关。

综合新浪科技、《电商报》等报道，截止今天（7日），梅耶·马斯克已发布三个短视频，内容都未提到特斯拉，而是她的书籍与生活分享。

目前，梅耶·马斯克的小红书账户已经有10.6万粉丝，视频获6.6万人点赞。她的账户是在4月20日开通的，即上海车展特斯拉“车顶维权”事件隔日。

梅耶·马斯克在账户介绍中，称自己是“模特、营养师、演说家”。她在视频中说英语，但配上了中文字幕。她在首个视频中说自己去过中国几次，很喜欢这个国家。

小红书梅耶·马斯克开通的首个中国社交媒体账户。去年6月，她宣布入驻微博。她当时发布视频向微博的朋友们问好，并表示将在微博分享自己的故事，同时宣布自己的新书《人生由我》已经出版。

梅耶·马斯克的微博账户名为MayeMusk，她更新的动态并不多，最近一条还是停留在去年8月。其中，她在去年7月宣传新书时谈到：“我今年72岁，但我从不害怕变老。我从来都不完美，事实上我们也不必如此。我曾经穷到买不起新衣服，遭遇家暴、职场歧视，打五份工来抚养三个子女，但我依然觉得人生值得精彩地过。”

大陆网民对梅耶·马斯克入驻小红书评论不一，有的夸赞她在“这个年龄也能这么美丽”和表达“很欣赏她的人生态度”的。有看过《人生由我》三遍的死忠粉说把这本书放在了自己的办公桌上时刻警醒自己，还有人觉得梅耶才是一个真正的KOL。

不过，鉴于特斯拉在中国的近况以及梅耶和马斯克的母子关系，也有用户不出所料地在评论区讨论起了特斯拉的问题。有网民说：“特斯拉的鹰派公关最终只能投降了，打出挺有个人魅力的老母亲危机公关这招还是用了心。” 也有网民说：“你儿子的特斯拉无视消费者安全，这就是你教育的成果。”