中国三年累计启动国家应急响应逾170次

中国应急管理部党委委员、副部长周学文今天（7日）在北京透露，三年来中国累计启动国家应急响应170余次，各部门协同高效应对机制逐步完善。

据中新社报道，中国应急管理部成立于2018年，整合了11个部门的13项职能，主管应急管理、防灾减灾救灾和安全生产监管，承担中国应对特别重大灾害指挥部工作，管理近20万名的国家综合性消防救援队伍。

周学文说，中国全国因灾死亡失踪人数、因灾倒塌房屋数量、灾害直接经济损失占GDP比重，2018—2020年的三年均值比2015—2017年的三年均值，分别降低了36.6%、63.7%、31.3%。

他说：“特别是2020年面对大疫大汛双重考验，成功战胜了1998年以来最严重的洪涝灾害，因洪涝灾害死亡失踪人数历史最低。”

他表示，在应急管理工作中突出综合统筹作用发挥，加强防范救援救灾一体化管理，三年来累计启动国家应急响应170余次，各部门协同高效应对机制逐步完善。

在抢险救援能力建设方面，周学文称，转隶以来累计营救和疏散遇险民众145万余人；新组建地震灾害救援队伍461支，地质、山岳、水域等救援队伍27支；社会应急救援力量发展迅速，目前已经备案1775支、62万余人。