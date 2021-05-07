财新中国服务业PMI升至四个月来新高

在新订单增速强劲等利好因素的带动下，财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）升至四个月来的新高。分析认为，通胀是未来关注的重点。

财新中国服务业PMI在4月上升2.0至56.3，连续12个月位于扩张区间，与2020年12月持平。财新中国综合PMI则升至年内最高的54.7。

服务业供给、需求连续12个月保持扩张，扩张速度较上月继续加快，并双双达到年内高点，表明后冠病疫情时代服务业景气度持续快速恢复。其中，新订单总量整体增速强劲，创下2020年11月后最高纪录。

4月支撑销售扩大的因素，除了中国国内疫情防控成功之外，也得益于出口业务恢复增长，来自海外的服务业新订单整体有实质增长，结束了此前连续两月的下降态势。虽然部分国家疫情有所反弹，但是外需大幅转暖，4月服务业新出口订单指数大幅升至荣枯线之上。

原材料价格继续上涨叠加劳动力需求推升人力成本，服务业投入价格指数继续上涨，已连续10个月位于扩张区间。受成本推动影响，服务业收费价格指数也相应水涨船高。受访企业说，市场需求旺盛也给企业提供了一定的提价空间。

财新智库高级经济学家王喆认为，疫情后制造业和服务业的恢复继续提速，市场供求两侧同步扩张，外需保持向好，就业市场继续改善，市场信心充足。服务业的恢复较制造业更为强势。

王喆也指出，制造业、服务业成本端和收费端价格连升数月，仍未见改善迹象，通胀压力不断凸显。高层会议也多次提及大宗商品价格上涨问题，提出要加强原材料等市场调节，缓解企业成本压力。未来数月，原材料价格上涨和输入性通胀将制约政策发挥空间，成为经济持续恢复的主要障碍。

中国统计局早前公布的数据显示，4月官方服务业商务活动指数为54.4，低于上月0.8，综合PMI产出指数为53.8%，低于上月1.5。