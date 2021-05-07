中国前四个月外贸进出口总值同比增近30%

中国海关总署今天公布，今年前四个月，中国进出口总值11.62万亿元人民币（约2.4万亿新元），同比增长28.5%，比2019年同期增长21.8%。其中，出口6.32万亿元，同比增长33.8%，比2019年同期增长24.8%；进口5.3万亿元，同比增长22.7%，比2019年同期增长18.4%；贸易顺差1.02万亿元，同比增加149.7%。

综合中国海关总署和路透社报道，按美元计价，今年前四个月中国进出口总值1.79万亿美元，同比增长38.2%，比2019年同期增长27.4%。其中，出口9737亿美元，同比增长44%，比2019年同期增长30.7%；进口8157.9亿美元，同比增长31.9%，比2019年同期增长23.7%；贸易顺差1579.1亿美元，同比增加174%。

中国进出口上月总值3.15万亿元，同比增长26.6%，环比增长4.2%，比2019年同期增长25.2%。其中，出口1.71万亿元，同比增长22.2%，环比增长10.1%，比2019年同期增长31.6%；进口1.44万亿元，同比增长32.2%，环比下降2.2%，比2019年同期增长18.4%；贸易顺差2765亿元，同比减少12.4%。

按美元计价，中国进出口上月总值4849.9亿美元，同比增长37%，环比增长3.5%，比2019年同期增长29.6%。

其中，出口2639.2亿美元，同比增长32.3%，远高于路透调查预估中值24.1%，环比增长9.5%，比2019年同期增长36.3%；进口2210.7亿美元，同比增长43.1%，，为2011年1月以来最高，略高于路透调查预估中值42.5%，环比下降2.8%，比2019年同期增长22.5%；贸易顺差428.5亿美元，同比减少4.7%。

海关数据还显示，上月贸易顺差为428.5亿美元，路透预估中值为顺差281亿美元。



前四个月，亚细安为中国第一大贸易伙伴，中国与亚细安贸易总值1.72万亿元，增长27.6%，占中国外贸总值的14.8%。

其中，中国对亚细安出口9505.8亿元，增长29%；中国自亚细安进口7650.5亿元，增长25.9%；对亚细安贸易顺差1855.3亿元，增加43.6%。

