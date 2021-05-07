台总统府感谢法国通过挺台议案

台湾总统府今天表示，法国参议院以无人反对的压倒性的票数通过“支持台湾参与国际组织工作”决议案，对此除表达诚挚感谢外，也再次肯定台湾在抗疫及经济发展方面的成功经验。

根据中央社报道，法国参议院昨天以304票赞成、19票弃权、无人反对的比数，通过“支持台湾参与国际组织工作”决议案， 台湾总统府发言人张惇涵上午对此表示，这是法国参议院首度以压倒性高票数通过支持台湾参与国际组织决议案，且决议通过后，法国外交部国务员勒莫因（Jean-Baptiste Lemoyne）当场重申法国政府支持台湾参与国际组织的一贯立场。

张惇涵说，总统蔡英文肯定外交部及驻法国代表处所有外交同仁的努力；总统府诚挚感谢领衔发起决议的法国参议院友台小组主席理查德（Alain Richard），以及副主席乔·盖尔（Joël Guerriau），并诚挚感谢法国参议院跨党派，以及法国政府对于台湾参与国际社会一致且坚定的大力支持。

张惇涵进一步说，继昨天G7外长会议发布公报，支持台湾有意义参与WHO及WHA后，法国参议院通过的这项决议，也再次肯定台湾在抗疫及经济发展方面的成功经验。

他表示，这也充分展现出，台湾以民主制度、团结一致的防疫成功，再次获得国际社会的高度肯定。过去一年多以来，台湾致力于贡献全球抗疫的表现，已经充分展现了Taiwan Can Help以及Taiwan is helping，也证明了台湾有能力、有热忱可以贡献世界，让世界共好，更期盼国际社会能够听见Let Taiwan Help的心声。

张惇涵表示，台湾与法国共享民主、自由、人权等普世价值，台法近年来在经贸、科技、能源及创新等领域合作密切，不但拥有长期深厚的伙伴关系，也积极关心全球重要议题。政府诚挚感谢法国行政及立法部门多次表达坚定支持台湾参与国际的立场，也将继续深化台法双边合作关系，并与法国在内的理念相近国家持续合作，台湾会持续贡献国际社会良善且正面的力量。