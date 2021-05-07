中国公安部：坚决肃清周永康等流毒影响

中国公安部新闻发言人张明今天在北京表示，目前第一批公安队伍教育整顿已进入查纠整改环节；公安机关坚决清除害群之马，坚决肃清周永康余毒和孙力军、孟宏伟等人流毒影响。

根据中新社报道，张明在中国公安部举行的新闻发布会上介绍，第一批公安队伍教育整顿进入查纠整改环节后，公安机关将开展顽瘴痼疾专项整治的有关情况。

她指出，公安部党委要求各级公安机关认真对表对标中共中央决策部署，从讲政治的高度认识和把握公安队伍教育整顿工作，以刀刃向内的决心勇气，来一次全方位的政治、思想、组织、作风大体检，着力锻造“四个铁一般”过硬公安队伍。

张明表示，教育整顿开展以来，第一批公安队伍教育整顿平稳起步，顺利完成了学习教育环节各项工作，取得了阶段性成效。根据总体安排，目前第一批公安队伍教育整顿已进入查纠整改环节，这一环节是公安队伍教育整顿动真碰硬、触及要害的关键环节，重点任务是清除害群之马、整治顽瘴痼疾。

她还强调，公安机关将坚持问题导向，精准适用“自查从宽、被查从严”政策，严格依规依纪依法处理民警违法违纪问题，坚决清除害群之马，坚决肃清周永康余毒和孙力军、孟宏伟等人流毒影响；深入开展顽瘴痼疾专项整治，将违规异地执法办案、逐利性执法等突出问题纳入整治范围，努力实现“减存量、控增量、防变量”目标。