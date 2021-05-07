李克强：保障好中国14亿人的粮食安全就是对世界巨大贡献

中国国务院总理李克强指出，要进一步促进粮食生产稳定发展，切实提高粮食安全保障能力”。李克强要求，要把中国人的饭碗牢牢端在自己手中，并说“保障好中国14亿人的粮食安全，就是对世界巨大的贡献。”

根据中国政府网消息，李克强在昨天的国务院常务会议上说，保障粮食安全事关国家安全和发展大局，是推进农业农村现代化的首要任务。按照党中央、国务院部署，近年来各地各有关部门全力抓好农业生产，粮食连年丰收，重要农产品供给充裕，做到了谷物基本自给、口粮绝对安全，为促进经济社会稳定发展、有效应对冠病疫情冲击等提供了坚实支撑。

有关部门负责人汇报，今年粮食丰收基础较好，冬小麦面积实现近4年来首次增加，长势好于上年和常年，夏粮可望再获丰收。春耕春播进展顺利，早稻面积保持稳定。全年粮食意向种植面积进一步扩大，其中玉米面积比上年增加。

李克强表示，要毫不松懈抓好粮食稳产丰产。稳定和完善稻谷小麦最低收购价、玉米大豆生产者补贴等政策，扩大三大粮食作物完全成本保险和收入保险试点范围。

他要求，中央预算内投资、省级统筹的土地出让收益使用等对产粮大县给予倾斜。严格落实地方粮食安全主体责任，督促加强田间管理和夏收夏种，强化技术服务，保障农资供应，突出抓好农业重大病虫害防治。统筹做好防汛抗旱工作。

“要多措并举，切实调动和保护农民种粮积极性，让农民种粮有钱赚。”李克强说。



李克强强调，要做好粮食收购、储备和市场调节，保障供应和价格稳定。

他要求，改善粮食仓储物流设施，优化粮食储备规模结构。发挥市场机制作用，丰富供应渠道，做到供应充裕、品种多样，保持粮食市场平稳运行。

“要加强耕地保护和质量建设。实施新一轮高标准农田建设规划，今年建设1亿亩旱涝保收、高产稳产高标准农田。”李克强严令，“强化耕地用途管制，坚决遏制耕地‘非农化’、严格管控‘非粮化’，严守18亿亩耕地红线。”



李克强还特别强调，要强化农业生产的科技支撑，“农业发展到今天，既要注重数量，又要注重质量。要实事求是，从实际出发，立足国情，围绕人民群众需求，以科学务实精神着力攻关补短板。”

他要求，要不断提高稻谷、小麦品质和大豆油脂含量，培育优质蔬菜品种，提高重要农产品单产和市场适应度，提升奶牛出奶量和肉牛品质。

李克强说，要完善机制，充分调动市场力量，推动科研机构、高校与企业、农户等协同创新。建立健全商业化育种体系，培育壮大种业企业，支持研制推广实用高效农机装备。以科技创新推动农业提质增效。