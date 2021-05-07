消息：印度暂停批准中国wifi设备进口影响企业产品推出

两名行业消息人士指出，印度已连续数月暂停批准进口中国wifi模组，导致戴尔、HP、小米、Oppo、Vivo及联想等大型厂商推迟在印度推出产品。

根据路透社报道，消息人士指出，从中国进口任何搭载wifi模组的电子设备成品，包括蓝牙音箱、无线耳机、智能手机、智能手表及笔记型电脑，都遭到延迟。

消息人士还说，印度政府的无线规划与协调部(WPC)至少从去年11月以来便暂停批准从中国进口电子设备成品wifi模组的申请。这两名消息人士熟知各家厂商游说争取放行的情况。

其中一名消息人士称，自那以来，来自美国、中国、韩国企业的80多件申请案都在等待WPC批准。该消息人士补充称，甚至一些成品来自中国的印度企业的申请也在等待WPC批准。

戴尔、惠普、小米、Oppo、Vivo和联想未回复置评请求。

印度通信部也没有回应置评请求。两位消息人士都表示，政府仍需对行业游说团体和个别公司的陈述做出回应。

在印度总理莫迪呼吁加大经济自力更生程度之际，印度对中国进口商品采取了强硬立场。

他的民族主义政策帮助促进了印度的智能手机组装业务增长，消息人士认为，政府的意图是说服企业把更多的电子设备放在印度生产。

“政府的想法是促使企业在印度生产这些产品，”其中一位消息人士表示。

“但科技公司处于一个很为难的境地--如果在印度生产，就意味着大规模投资以及等待很长时间才能获得回报；另一方面，政府对进口设置障碍，则意味着收入的潜在损失。”

此前印度允许企业自行申报无线设备，这使得进口更为容易一些，但2019年3月的新规定则要求企业必须获得政府批准。

虽然印度的市场和出口潜力已经使其成为全球第二大手机生产国，但科技分析师和业内人士表示，印度尚不具备可以让企业大举投资生产IT产品和智能可穿戴设备的规模。