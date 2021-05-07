中国回应长五火箭残骸再入大气层：造成危害概率极低

中国外交部发言人汪文斌今天回应中国长征五号B运载火箭重返大气层问题时说，火箭采用特殊的技术设计，对航空活动及地面造成危害的概率极低。

根据澎湃新闻报道，有记者在今天举行的外交部例行记者会上再就中国长征五号B运载火箭重返大气层问题提问。

汪文斌介绍说，火箭末级再入大气层烧蚀销毁，这是国际的通行做法。长征五号B遥二运载火箭上月29日成功将空间站天和核心舱送入了预定轨道。中方高度关注火箭末级再入大气层的情况。

汪文斌说，据了解，该型火箭采用特殊的技术设计，绝大部分器件将在再入过程中烧蚀销毁，对航空活动及地面造成危害的概率极低。相关主管部门将及时对外通报情况。

据早前报道，美国五角大楼预计，正在坠落的中国火箭残骸将飞出轨道并在本周末重返地球大气层，但美国官员现在还无法预测碎片的落点。

美国国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)还昨天表示，目前没有击落该运载火箭残骸的计划。

英国《卫报》引述哈佛大学天体物理学中心的天体物理学家麦克道尔预计，最可能的结果是火箭将掉入海中，因为海洋覆盖了地球约71％的面积。

但他提醒，火箭的某些碎片在下坠过程中如果没有被大气层摧毁，可能会等同“小飞机坠毁，残骸遍布100英里（约161公里）范围内”。