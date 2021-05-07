云南球场侵占保护区为应付督察临时种树苗

云南一座高尔夫球场违规经营多年，侵占保护区，还被发现为了应付督察工作，临时栽种树苗。

据澎湃新闻报道，这座名为昆明铭真生态爱心苑的高尔夫球场，侵占了滇池一级保护区，并且长期违规经营，拒不整改。

中央生态环境保护督察组4月14日进入高尔夫球场现场检查发现，大量树苗堆在地上，有的区域种上树后刚浇了水，还有的区域直接插上了枝条，枝条树叶已经枯萎。督察组一位负责人请现场陪同督察的昆明滇池国家旅游度假区管委会党工委书记武斌，把这几棵“树”拔起来。武斌轻轻一拔，几根完全没有根茎的枝条从地里拔了出来。

督察人员说：“这是典型的弄虚作假，虚假整改。”督察人员也批评昆明市对滇池保护的重要性认识不足，高尔夫球场清理整治工作不严不实。昆明滇池国家旅游度假区管委会也被指主体责任履行不到位，为其长期违法违规提供“保护”。

督察人员介绍，昆明铭真生态爱心苑高尔夫球场存在了11年。球场64.9%的地区位于滇池一级保护区内。

球场建设本身也违规。中国官方要求不得新建高尔夫球场的情况下，球场仍以“户外旅游休闲公园”的名义取得了相关手续。

昆明滇池国家旅游度假区管委会2011年5月向昆明市发改委上报清理整治报告时，隐瞒该球场未取得合法审批手续的事实。2017年发现侵占滇池一级保护区之后，管委会在2018、2019、2020年向昆明上报的自检自查报告中，仍未如实报告情况，也未认真督促整改。

昆明滇池国家旅游度假区管委会4月11日曾采取紧急措施，铲除了部分侵占一级保护区的球场，并在铲除的球场上种树。当地记者三天后发现，现场栽种的树苗很细且仅仅围绕发球台的周边种植，球场的基本功能并未消除，球场沙土对生态的影响也依然存在。