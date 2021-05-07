下午察：“倒奶式追星”让制止餐饮浪费从何说起？

将一瓶瓶白花花的新鲜牛奶一股脑倒入水沟里，这种暴殄天物、匪夷所思的画面在中国社交平台流传，不仅招惹网民公愤，还引来官方媒体抨击。

中国网络电视平台爱奇艺的选秀节目与中国奶业巨头蒙牛合作，让粉丝通过扫描牛奶罐瓶盖后面的二维码支持竞选者，岂料一些粉丝大批采购牛奶“只要瓶盖不要奶”，扫码后直接把牛奶倒掉。这不仅让选秀活动变味，更与中国近期关于节省粮食的倡导背道而驰。

倒奶事件始末

综合多方信息，爱奇艺平台选秀节目《青春有你3》让粉丝为心仪的选手“打投”（即“打榜”+“投票”）。粉丝通过购买与节目联名的蒙牛牛奶饮料，扫描瓶盖内侧的二维码才有投票权，因此也有粉丝戏称投的是“奶票”。

中国选秀节目《青春有你3》官方海报。（互联网）

从本月初在网上流传的视频可见，一群人围坐在水沟边，将一瓶瓶牛奶打开倒入大桶中，然后再一股脑倒入沟里。

一些网民指出，从牛奶包装来看，这是发生在去年《青春有你2》播放期间的事件，今年的牛奶包装已换。也有网民指出，倒奶的都是大叔大妈，而节目的观众以青年为主，因此推断他们是粉丝聘请的“倒奶人”。

但无论如何，该视频引发官方强烈回应。中国官媒新华社周一（4日）发表评论质问：策划这种打投方式之初，有没有考虑到可能造成大量浪费的风险？有没有想过本该承担的社会责任？在这个前有劳动节后过青年节的假期，这样的节目、这种营销方式又将给青年人造成怎样的不良影响和引导？

评论还狠批：归根结底，大量牛奶被倒背后，是以浪费和挥霍为代价的吸睛牟利，是对劳动的不尊重、对法律的亵渎和蔑视，其最终结果是误导、侵蚀了青年人的追求和三观，不只是把牛奶倒沟里，而是把青年人带到沟里！

网络上流传的视频可见，一群人围坐在水沟边，将一瓶瓶牛奶倒入水沟。（视频截图）

北京市广播电视局当晚发声明，表示接到群众举报爱奇艺《青春有你3》涉食品浪费，该局责令爱奇艺暂停相关节目录制，并约谈相关负责人，要求该平台严格落实广电行政部门有关管理规定。

两个小时后，“爱奇艺青春有你”官方微博回应，表示对广电局责令暂停节目录制“诚恳接受，坚决服从”，并表示会认真整改。

6日晚间，爱奇艺官方微博对“倒奶视频”所造成的影响致歉并做深刻反省，表示为此负全部的责任，并表示会整改。

蒙牛旗下品牌真果粒今天也在其官方微博就“倒奶事件”发致歉声明称：“对于浪费牛奶饮品的行为，我们无比痛心并坚决反对一切形式的食品浪费。对于由此产生的不良社会影响，我们深表歉意，并将深刻反思，积极整改”。

选秀比赛变味

厂家与综艺节目靠“粉丝经济”提高品牌和节目的影响力，粉丝也可以借“买牛奶”获得投票权，表面上看，似乎是“三赢”的局面，但事实并非如此。

选秀节目后期，人气值决定了选手是否拥有出道机会，而对此最直接量化方式就是获得的粉丝票数。一些粉丝为了支持自己喜欢的选手“出线”，不惜大批采购相关商品获投票权。这造成选手粉丝团的“囤票竞争”。

在此事件中，“买牛奶”和“买票”已本末倒置，牛奶本身已不再是被饮用的商品，粉丝群体中的“买椟还珠”由此显现。

厂家和节目主办方相当于把“选手出道机会”“卖产品”“粉丝投票”三者捆绑一起，最终“收割”的还是粉丝的钱包，同时间接导致大量浪费。

厂家和节目主办方把“选手出道机会”“卖产品”“粉丝投票”三者捆绑一起。（互联网）

中国社科院国际法所副研究员何晶晶告诉《新京报》：“由于牛奶的保质期很短，而且为了投票，在短时间内大量购入了这样的牛奶，就会造成可能送不出去或者处理不掉的牛奶，造成浪费。粉丝追星无可厚非，但一味为了追星而造成铺张浪费，就是需要我们抵制的行为。”

其实，在综艺选秀节目中让粉丝掏腰包支持选手的做法，近几年愈加猖獗。

因此，2020年2月21日由中国国家广播电视总局发布的《网络综艺节目内容审核标准细则》就规定：“节目中不得出现设置‘花钱买投票’环节，刻意引导、鼓励网民采取购物、充会员等物质化手段为选手投票、助力”。可见，类似“买牛奶才能获得投票权”的行为有打擦边球之嫌。

无论如何，通过消费换取票数，本身已扭曲了选秀节目的选拔机制，靠“砸钱”才能脱颖而出，本质上已使选秀比赛变味。

与官方提倡的节约粮食精神背道而驰

“倒奶风波”恰恰发生在4月29日中国全国人大常委会会议表决通过并公布实施《反食品浪费法》之后。该法案共32条，主要针对减少粮食、食品生产加工、储存运输等环节浪费作出原则性规定。

四川一上律师事务所合伙人林小明就指出，“（倒奶事件）最主要的是违反了已经实施的《反食品浪费法》。该法要求个人应当树立文明、健康、理性、绿色的消费理念，外出就餐时根据个人健康状况、饮食习惯和用餐需求合理点餐、取餐。”

他认为，即便是花自己的钱，“倒奶”却是对社会财富的挥霍浪费，是对社会大众辛苦创造的劳动成果的一种消耗。“如果相应的浪费行为，在没有具体法律规范之前属于道德提倡范畴，那么在诸如反食品浪费法等法律法规制定实施后，前述行为就可能触犯法律，可根据法律规定进行相应处罚。”

事实上，《反食品浪费法》的形成背景，还要追溯到2020年8月11日。

当天、中共总书记、中国国家主席习近平下达一则“制止餐饮浪费”的指示。他指出，餐饮浪费现象，触目惊心、令人痛心，“尽管我国粮食生产连年丰收，对粮食安全还是始终要有危机意识，今年全球新冠肺炎疫情所带来的影响更是给我们敲响了警钟。”

习近平要求，要坚决制止餐饮浪费行为，在全社会营造“浪费可耻、节约为荣”的氛围。此后，中国官媒开始加大宣传，各地也陆续跟进响应。

中国官媒新华社制作的有关“光盘行动”的宣传海报。该行动倡导人们杜绝食品浪费，要把盘中的食物吃光。（新华社）

譬如，去年多地提倡“光盘行动”（把盘中食物吃光），呼吁拒绝“剩宴”。有些地方推行“N-1点餐模式”，即十人进餐只点九道菜。针对两三人进餐，一些餐厅推出半份菜和小份菜；餐厅也准备外带盒供食客带走剩余食物等。

去年9月，中国全国人大常委会启动了为期一个多月的珍惜粮食、反对浪费专题调研，旨在加快建立法治化长效机制，为全社会确立餐饮消费、日常食物消费的基本行为准则。

同年12月21日，全国人大常委会法制工作委员会发言人岳仲明在例行记者会上介绍，十三届全国人大常委会第二十四次会议，将审议全国人大常委会委员长会议关于提请审议反食品浪费法草案的议案。今年4月29日，《反食品浪费法》正式施行。

由此可见， “倒奶式追星” 不仅违反了中国社会良俗，也踩中了政治地雷和法律红线，引起舆论和官方抨击也就不让人意外了。