中国国药疫苗列入世卫“紧急使用清单” 

世卫组织总干事谭德塞当地时间7日宣布，将中国国药冠病疫苗列入“紧急使用清单”，成为列入世卫组织紧急使用清单的第六款疫苗。

综合央视网、每日经济新闻报道，谭德塞在记者会上说，中国国药冠病疫苗满足世卫组织有关疫苗安全性、有效性及其质量的标准。

他说，这将使世卫组织主导的“冠病疫苗全球获取机制”（COVAX）可以采购国药集团新冠疫苗，增强相关国家药品监管机构批准这款疫苗的信心，加快国药集团疫苗进口和接种速度。

世卫组织免疫战略咨询专家组根据现有数据建议，18岁以上的成年人可以接种两剂次国药疫苗。根据世卫组织的标准，有效率为50%以上、最好接近或高于70%，并且安全性良好的冠病疫苗才能被列入紧急使用清单。

世卫组织免疫战略咨询专家组主席亚历杭德罗·克拉维奥托此前在记者会上表示，国药集团和科兴公司公司提交的疫苗数据都清楚表明，两家公司的疫苗的保护效力符合世卫组织要求，并且两家公司提交的数据也显示了两款疫苗的安全性，它们不会对人体造成伤害。

世卫组织此前已紧急授权使用了美国辉瑞制药公司和德国生物新技术公司联合研发的疫苗，英国阿斯利康制药公司和牛津大学联合研发的疫苗，美国强生公司旗下杨森制药公司研发的疫苗等。国药疫苗是列入世卫组织紧急使用清单的首款灭活疫苗。中国科兴公司研制的一款疫苗也已进入世卫组织紧急使用授权评估的最后阶段。