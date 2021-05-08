布林肯：美国呼吁世卫邀台参与世卫大会

美国国务卿布林肯昨天（7日）呼吁世卫组织（WHO）总干事，让台湾获邀以观察员身份参与再过两星期就要举行的世界卫生大会（WHA）。

布林肯在美国务院官网发布的“恢复台湾在世界卫生大会适当地位”声明中说，从5月24日开始，世界将以虚拟方式为世卫大会齐聚一堂，大会是世界卫生组织的决策机构，它将为强化国际合作终结冠病疫情并推进全球卫生及全球卫生安全设定议题，这些议题将影响到全世界所有人，“但除非这个组织的领导层采取适当行动，否则大会将再次排除台湾的重要参与。”

布林肯说，“没有正当理由持续将台湾排除在这个论坛以外，美国呼吁世界世卫组织总干事邀请台湾以观察员身份参与世卫大会--正如过去多年来，在中华人民共和国表达他们的反对之前的做法一样。”

他还说：“全球卫生及全球卫生安全挑战并不理会边界或政治争议。台湾提供宝贵的贡献和它从应对这些问题所学到的经验，世卫领导层及所有负责任国家应该认识到，将2400万人民的利益排除在世卫大会之外，只会危及，而不是促进我们共同的全球卫生目标。”

他指出，“台湾是可靠的伙伴，蓬勃的民主，也是全世界一股良善的力量，它被排除在世卫大会之外，对国际间为防控疫情和防范未来健康危机的集体努力极为不利。我们敦促台湾立即得到参加世卫大会的邀请”。

台湾驻美代表处随后转发布林肯的声明说，“谢谢布林肯国务卿呼吁世卫组织总干事邀请台湾参加世卫大会，以及凸显台湾是世界上的一股良善力量。台湾人民对这个支持铭记在心。”