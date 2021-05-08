中国驻比利时使馆回应“阿里巴巴涉嫌间谍活动”：毫无根据

中国驻比利时使馆发布关于“阿里巴巴公司在比项目涉嫌配合从事间谍活动”的声明，称个别比利时议员、机构和媒体老调重弹，毫无根据地怀疑，对比公民隐私和国家安全构成威胁。对于这种以“莫须有”罪名诽谤中国企业的做法，表示强烈不满和坚决反对，并称这种不实言论是“中国威胁论”的翻版。

根据中国驻比利时大使馆网站消息，中国驻比利时使馆发言人在声明中说，中国政府一贯要求中国企业在外国开展业务时严格遵守当地法律法规，不会要求中国企业从事违反当地法律法规的活动。中比是全方位友好合作伙伴，中国对比利时从不构成任何威胁。双方各领域合作是建立在相互尊重、互利共赢基础上的，两国和两国人民均从中获益良多。我们注意到比个别议员和机构把中比正常交流合作视为对比安全构成威胁的风险因素，无端影射中国在比机构和人员从事所谓“间谍”活动。这种不实言论是“中国威胁论”的翻版，不仅会误导广大比利时民众，也给中国企业和人员在比的形象、声誉造成负面影响。

发言人还说，应该指出的是，以立法形式维护国家安全是国际通行做法。中国《国家情报法》不仅规定了组织和公民依法支持、协助和配合国家情报工作的义务，同时也规定了国家情报工作应当依法进行、尊重和保障人权、维护个人和组织合法权益。同时，中国其它法律对于保障公民和组织的合法权益，包括数据安全和隐私权利等，也作了许多规定。外界应全面、客观理解《国家情报法》有关内容，而不是断章取义，片面、错误解读。

发言人说，国际上一些人动辄拿中国《国家情报法》说事，渲染中国企业存在所谓安全风险，搞双重标准，混淆视听，实质是为打压中国企业编织借口，是以政治手段干预经济行为。希望比有关议员、机构和媒体摒弃意识形态和对华偏见，客观公正看待中比各领域务实合作，为中国在比企业提供公平公正和非歧视的投资经营环境。