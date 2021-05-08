王毅：乐见美国改变做法践行多边主义

中国国务委员兼外长王毅昨天表示，多边主义是实现持久和平与可持续发展的必由之路。这需要各国，特别是大国发挥表率作用。各国都乐见美国改变前几年做法，真正践行多边主义，并为此做出美方的贡献。

根据新华社报道，王毅昨天主持召开题为“维护国际和平与安全：维护多边主义和以联合国为核心的国际体系”的安理会高级别会议上说，联合国大会是践行多边主义的重要机构，是推进国际关系民主化的首要平台。中国支持加强大会同安理会的联系与互动，共同为提高多边主义有效性和权威性，完善全球治理做出新的贡献。



俄罗斯外长拉夫罗夫在会上表示，各方应维护符合普遍标准的国际法，维护以联合国为核心的国际秩序，维护联合国宪章宗旨和原则，特别是遵守各国主权平等、不干涉内政等基本准则。不能将个别或少数国家制定的规则当成国际规则，不能搞分裂对抗和以意识形态划界，不能动辄诉诸单边制裁和武力施压，更不能开历史倒车、阻拦多极化进程。

王毅积极评价俄罗斯外长发言，表示俄罗斯作为安理会常任理事国，是维护国际和平安全的重要力量。特别是当前形势下，俄方多次呼吁维护国际法，维护联合国宪章宗旨和原则，强调要团结，不要分裂，具有十分重要的现实意义，体现了真正的多边主义。

另据彭博社报道，美国国务卿布林肯在同一场合发布演讲时说，美国将联合国视为全球问题的关键参与者。

他说，在特朗普政府对世界采取“美国优先”方针后，他可以理解其他国家对美国意图的警惕心态，并称特朗普的这些行动“破坏了基于规则的秩序，导致其他人质疑我们是否仍然致力于这一规则。”

布林肯强调，美国正在寻求符合所有国家利益的稳定的国际秩序。

同时，布林肯也对中国在人权，领土争端等各个方面的行为“不点名批评”。

布林肯提到北京有争议的南中国海领土主张以及对新疆维吾尔穆斯林的行为，此外还提到俄罗斯对乌克兰的行动。

虽然布林肯言辞之间没有提到“中国”，但他批评一些国家寻求“通过使用或威胁使用武力解决领土争端”，或“声称拥有能够命令或胁迫另一个国家的选择和决定的势力范围”。

关于人权，布林肯反驳了对联合国或其他多边机构不能批评一个国家境内发生的侵权行为的观点，他说没有任何国家拥有“空白支票”。此前，中国一再告诉告诫批评其新疆政策的国家，停止干涉其内政。

