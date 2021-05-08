中国三大电信运营商将被纽交所摘牌

中国移动、中国电信、中国联通三大运营商昨晚纷纷公告，纽约证交所委员会维持了纽约证交所监管部门重新启动本公司美国存托证券ADR下市程序的决定，预计纽交所将向美国证券交易委员会提交25表格以撤销本公司美国存托证券的上市及注册（退市）。

根据《中国基金报》报道，在今年1月份，纽交所就宣布要中国三大电信运营商公司股票退市，不过当时三大电信运营商向纽交所提出复议，未料到到本月6日（美国东部夏令时）纽交所还是要坚持维持退市决定。

报道指出，三大电信运营商都是在港股上市，并发行了美股存托股票。根据公告所披露，中国联通、中国电信目前美股存托证券占比，分别只有0.2%和0.14%，占比非常低，因而对公司的上市地位几乎没有什么影响，中国移动的美股存托预计也很低。纽交所要求这几家中国企业退市的行为，打压的象征意义更大。在此背景下，中国电信更是向A股递交了上市申请。

中国联通表示，公司已发行美国存托证券数量已从2020年年底约3300万份大幅下降至2021年4月底月500万份，占本公司总发行股份约0.2%。

去年11月12日，特朗普政府突然公布一项行政命令，禁止美国投资者对中国军方拥有或控制的企业进行投资。

当时报道称，该规定可能会影响到包括中国电信、中国移动、海康威视等31家中国企业。此举旨在阻止美国投资公司、养老基金和其他机构买卖这些中国企业的股票，这些中国企业今年早些时候被美国国防部认定为受中国军方支持。

