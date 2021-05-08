中国官媒：暂时豁免疫苗专利是美国权宜之计

针对美国日前宣布，支持暂时豁免与冠病疫苗相关的知识产权保护，中国官媒《经济日报》今天发文指出，这不过是美国在全球道义责任压力之下的权宜之计，背后更有不少利益算计。

文章指出，美国态度转变的时机经过精心选择。此前，美国一直是印度和南非寻求疫苗专利豁免的主要反对者之一。此时突然转变态度，正逢美国内部疫苗接种压力降低和外部道义压力抬升，对本届美国政府而言，成本较低而道义收益不小。

美国国内当前接种冠病疫苗需求下降，出现疫苗过剩。3月数据显示，美国政府从多家企业抢购的新冠疫苗总数达到八亿支，足以供超过四亿人接种，而美国人口约为3.3亿人。

与此同时，自疫情发生以来，美国一直因“疫苗民族主义”而饱受国际社会批评，这也让本届美国政府寻求“世界领导地位”的努力受挫。因此，在国内需求得到保障的情况下，美国政府选择顺水推舟，以最小的成本抢占道义高点，这算盘打得不可谓不精。

文章还说，实现疫苗专利豁免需要经历漫长的谈判过程。疫苗专利豁免需要世贸组织继续就相关提案文本进行谈判，对此美国心知肚明，美国贸易代表戴琦承认“谈判需要时间”。更何况，德国已经明确反对“放弃新冠疫苗知识产权”，而意大利、韩国等多国态度也不明朗，美国药物研究机构和制药厂商协会更是表达不满，这使得谈判结果具有很大不确定性，给美国操弄疫苗相关议题提供了更多抓手。

文章称，即使谈判成功，扩大疫苗生产也很难立即实现。除了知识产权，生产技术门槛、全环节支持等因素都是阻碍疫苗扩大生产的重要因素，这些问题在短期内均难以得到解决。

文章分析说，全球范围的原材料短缺问题也是制约当前疫苗产能的关键因素，而造成这一问题的重大障碍也源自美国。去年4月，时任美国总统特朗普动用《国防生产法》，对疫苗生产原材料实施出口管制，并延续至今，让许多国家吃尽了苦头。文章以印度为例，称该国已经有了腺病毒载体疫苗授权，但由于美国的出口管制，使其缺少相关生产物资，疫苗产能受到极大制约。

文章总结说，由此可见，美方的表态是“嘴上讲着道义，实际满是算计”，能否真正对全球疫情防控特别是发展中国家疫苗可及性带来帮助，要打上一个大大的问号。

