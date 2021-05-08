滴滴回应抽成：去年网约车业务净利润3.1%

中国网约车巨头滴滴出行周五在微信公众号上表示，去年滴滴网约车司机收入占乘客应付总额的79.1%。剩下20.9%中，10.9%为乘客补贴优惠，6.9%为企业经营成本（技术研发、服务器、安全保障、客服、人力、线下运营等）及纳税和支付手续费等，3.1%为网约车业务净利润。

综合《新京报》和路透社报道，这是该公司首次公布去年网约车服务的收入结构细节。

滴滴表示，确实存在一部分司机收入占比较低的订单，如顺路单；其中，抽成高于30%的订单占总订单的2.7%，类似极端情况下的订单虽然占比不高，但是确实给司机师傅造成了困扰，比较容易被传播，让大家以为滴滴的抽成都高于30%。

滴滴方面介绍，当一个订单成功匹配后，司机和乘客根据单独的计价规则分别计算车费。由于受不同城市、订单距离长短、时间长短、路况拥堵等因素影响，司机收入占乘客应付车费的比例也不一致。

司机收入由司机分成与司机补贴组成，司机分成：包含每笔订单的基础收入、其他收入（乘客支付的动态调价、调度费、感谢费、取消费、春节服务费等全额给司机，平台支付的空驶补偿等）。司机补贴：平台发放冲单奖、早晚高峰奖、节日补贴等（司机当天补贴一般是第二天统一到账）。

近年来，滴滴网约车抽成问题讨论不断。2019年4月，滴滴推出“有问必答”第一期就谈及抽成问题。当时，滴滴网约车公司执行总裁陈熙介绍，滴滴网约车业务平均抽成为19%，用作返给司机的奖励占总流水的7%。另外在业务运营上，包括安全保障、技术研发、客服、人力、线下运营等成本占到总流水10%。纳税、在线支付手续费等刚性成本约占4%。各项成本费用的总和约占总流水21%，高于19%的抽成。

此前消息人士告诉透露，滴滴出行已经委托高盛和摩根士丹利安排纽约首次公开发行(IPO)，其投资者包括软银、阿里巴巴和腾讯。

