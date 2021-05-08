彭博：世界正转向中国寻求疫苗

印度肆虐的冠病疫情阻碍了美国试图将自己定位为疫苗供应领军者的计划，世界正迅速变得越来越依赖中国的疫苗。

根据彭博社报道，过去几周，全球一些人口最多国家的领导人寻求从中国获得更多的疫苗，尽管他们对中国疫苗的有效性感到担忧。

随着世界卫生组织将中国国药冠病疫苗列入“紧急使用清单”，预计需求将进一步上升。

报道还预计，世卫组织很快将批准科兴生物技术的疫苗。这将使亚洲、非洲和拉丁美洲的发展中国家能够通过全球冠病疫苗获取机制（COVAX）获得疫苗。

“中国已经不仅仅是最大的出口国，”美国对外关系委员会中国问题专家、全球卫生问题高级研究员黄严忠说，“在许多国家，这已经成为唯一的选择。”

中国作为疫苗供应商的可靠性正在增强其地缘政治影响力。相比之下，随着印度、巴西和其他地方的冠病疫情失控，美国和欧盟一直在缓慢应对全球疫情。

雪上加霜的是，印度的危机导致疫苗供应枯竭，促使许多国家转向中国。在这种背景下，美国几个月来一直忙于国内疫苗接种，却因囤积疫苗而牺牲了全球应对措施而受到强烈批评。

不过，一些专家担心，中国疫苗的有效性低于辉瑞和莫德纳的疫苗，可能会对公共卫生造成影响。此外，由于缺乏试验数据和西方公司偏爱疫苗，中国的疫苗接种已经受到了阻碍。

香港城市大学疫苗研究专家唐宁思(Nicholas Thomas)表示:“从中期来看，世卫组织批准中国生产的疫苗将有助于加强中国在该地区的权力和权威”，“然而，中国疫苗的低效率意味着，如果西方国家能够增加自己的供应量，中国目前的地位就会受到挑战。”

美国总统拜登本周明确表示，美国打算开始发挥更积极的作用。美国周三宣布，支持全球豁免冠病疫苗的专利保护，并将与世界贸易组织谈判条款，以允许其他国家生产这些疫苗。

