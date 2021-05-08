东京奥运火炬用“遣唐使船”传递再现中日文化交流

东京奥运会火炬昨天开始在长崎传递，其中一段路线由“遣唐使船”载着火炬在长崎港举行，再现了中日两国在中国唐代时期开展文化交流的盛况。

根据新华社报道，昨晚8时，火炬手小林充佳在手中的火炬点燃后说：“点燃火炬的这一瞬间，我非常感动、兴奋。看着眼前的遣唐使船，我不禁想起，以前的遣唐使怀揣梦想与希望，从这里出发奔向广阔的世界。我也想如他们一样，带着梦想与希望不断前行。”

小林充佳是日本电信电话公司西日本公司的社长，他手举火炬，缓步登上色调鲜红的“遣唐使船”。该船从长崎县政府旁的岸边出发，行驶约一千米至对岸的水边森林公园，耗时约20分钟。

据了解，“遣唐使船”全长约30米，宽约9米，重约110吨。该船由一家日本公司于2010年建造，曾陈列于上海世博会日本馆中，以重现当年中日交流的传奇。

中国驻日本大使孔铉佑为当晚的火炬传递仪式发送书面致辞，由中国驻长崎总领馆领事崔龙代读。

孔铉佑在致辞中指出，1300多年前，遣唐使船经长崎出发到中国，开启了中日交流的第一次高潮，成为中日友好的重要象征。跨越千年，“遣唐使船”回归故里，传递奥运圣火，续写中日友好的新篇章。

长崎县副知事平田研表示，“遣唐使船”穿越时空再次现身，并参与奥运火炬传递，这将面向未来，进一步强化日中友好的纽带，也将与世界各国人民共享和平友好的愿望。

当天，东京奥运会火炬传递大使石原里美、东京奥运会主场馆设计师隈研吾等作为火炬手参加了活动。

受冠病疫情影响，组织方对火炬传递活动的参加人数施加了限制，并要求观众在加油时以鼓掌代替欢呼。“遣唐使船”的出发仪式则在无观众的环境中举行。

5月3日，长崎县新增感染人数达62人，创历史新高。就在活动前一天的5月6日，原定作为火炬手参加传递的日本演员佐藤浩市突然以安全为由宣布退出活动。

