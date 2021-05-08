调查：过半受访民众不相信政府对台铁改革决心

台铁近年发生两次严重事故，草根影响力基金会今天公布民意调查结果，超过五成民众不相信政府对台铁改革的决心，近七成民众认为台湾总统蔡英文应出面主导。

根据中央社报道，太鲁阁号事故后，台铁改革声浪四起，交通部近日将台铁公司化相关草案报请行政院，朝行政院长苏贞昌宣示的“安全”、“安定”、“转型”三面向推动。

草根影响力文教基金会公布“台铁改革何去何从，民众怎么看？”线上民调结果显示，48.8%受访者不满意太鲁阁事故的善后处理方式，仅16.2%表达满意。45.2%受访者认同交通部长林佳龙应下台负责，21.5%不同意。

调查问及台铁改革，53.9%受访者不相信政府改革的决心，20.1%相信。67.7%认为蔡英文应出面主导改革。对于政府是否能彻底解决台铁组织文化问题、降低事故发生，多数受访者表达“不相信”。

值得注意的是，调查显示，53.3%受访者同意调涨台铁票价，进而改善安全品质；77.7%同意购票时增加旅行平安险；49.2%同意取消站票。

草根影响力基金会民调召集人颜永森呼吁，政府应订出台铁改革的时间表，定期向全民揭露改革进度。他也建议政府参照高铁，引入民间企业投资，建立高品质的交通运输服务系统与管理机制。