蔡英文回应“黑道”风波：民进党没有不团结的空间

台湾总统、民进党主席蔡英文今天邀集台湾各县市党部主委开会，根据与会者转述蔡英文说，党对内关起门有意见可以沟通讨论，但出去之后，就是团结；她不会让党回到2008年之前的状况，并说“家里不是没有大人，我就是大人。”

根据中央社报道，民进党上午召开第19届第3次各县市暨劳工党部主委会议，会中针对8月公投与黑道党员等社会关注议题，听取各地方党部主委意见；与会者表示，地方党部主委出席踊跃、几乎全部到齐。

蔡英文会中提到，民进党在2018年九合一选举挫败，是全党和支持者团结一致才站了起来；面对外界对“排黑条款”没有落实的质疑，以及8月底公投的挑战，民进党不能松懈、也没有不团结的空间。

嘉义市选出的立委王美惠号召年轻人入党传出内含“黑二代”，她认为市党部百般刁难，民进党嘉义市党部主委黄露慧则指扭曲事实。

黄露慧第一轮发言后，蔡英文回应，这个问题依照党的制度处理，她会去处理。

与会者还转述蔡英文说，她现在是总统也是党主席，并向全体与会党部主委喊话：民进党对内关起门来，大家有意见都可以沟通与讨论，但门打开出去之后，民进党就是团结的。

蔡英文还提到，2008年她接任党主席，2016年她是总统兼任党主席，她不会让党回到2008年之前的状况，“家里不是没有大人，我就是大人”，在场主委表示认同；蔡英文也说，对于黄露慧所提问题，会去了解、按照制度处理。

蔡英文还说，大家在地方上有任何问题或需要沟通的地方，随时可以找秘书长林锡耀，党会尽全力处理大家的困扰与彼此之间的问题。