中国茅台招聘设体能测试

中国白酒巨头贵州茅台前天发布招聘启事，除了笔试，还需要通过体能测试，项目为男子1000米跑、女子800米跑，成绩4分30秒以内判定为合格。招聘人员表示，对体测有要求主要因为工作是体力劳动，

综合每日经济新闻网、证券时报和红星新闻报道，贵州茅台人事招聘系统公告称，茅台集团旗下多家公司招聘本年度应届毕业生。面向贵州省普通高校应届毕业生招聘生产岗位335人，录用对象直接与对应招聘方签订劳动合同。其中贵州茅台酒股份有限公司招聘60人，贵州茅台酒股份有限公司和义兴分公司招聘260人，尊朋酒业公司招聘 15人。

本次招考中，除了笔试，还需要通过体能测试，项目为男子1000米跑、女子800米跑，成绩4分30秒以内判定为合格。报考者年龄要求在18周岁至28周岁之间 。

值得一提的是，在报考条件中，茅台特别提到，应聘者的毕业院校所在地需属贵州省，同时招聘门槛也有所放宽，此前茅台招聘制酒工时曾提出要面向“211”或“双一流”高校毕业生招聘，此次要求为大学本科及以上学历即可。

贵州茅台负责招聘的工作人员表示，本次招聘面向贵州省内高校，对体测有要求主要因为工作是体力劳动，只要能过体测过体检就没问题。

根据贵州茅台官网刊登过一篇名为《又是一年下沙时 不是春来胜似春—— 2021 年度茅台酒下沙轮次生产工作走笔》文章中写道，凌晨3点半制酒工已经在上班路上，4 点左右开始工作，一个班组每天润粮六堆，按照工艺要求，六堆粮食润完将要翻拌50多次，投水100多桶，每桶水重达15公斤。一个轮次下来，几乎每人手上都会起上一层厚厚的茧子。

北青报曾报道茅台制曲车间部分工作内容：先将小麦粉碎，加入水和“母曲”搅拌，放在木盒子里，工人站在盒子里用脚不停地踩。据茅台制曲车间的工人们说：“刚来的工人都受不了这个活，踩两天腿就会疼得下不了楼。”

另据证券时报报道，和义兴酒业分公司是上市公司贵州茅台设立的分公司，去年9月组建成立，已领取营业执照，生产区域位于贵州省仁怀市茅台镇二合片区和习水县习酒镇。

自成立以来，和义兴酒业分公司持续大量招人。去年10月27日，和义兴酒业分公司也曾发布社会招聘公告称，拟面向普通高校毕业生招录制酒、制曲工人200人。

当时招聘公告显示，公司员工基本工资、绩效工资、五险一金一起，人均约每年10万元（人民币，下同，约2万新元），其福利待遇按分公司相关规定执行。

去年贵州茅台实现营业总收入979.93亿元，同比增长 10.29%；实现归属于母公司所有者的净利润466.97亿元，同比增长13.33%。

今年一季度，贵州茅台实现营业收入272.71亿元，同比增长11.74%；净利润139.54 亿元，同比增长6.57%。

