李克强：依法审计使财政资金取之于民用之于民

中国国务院总理李克强前天在国务院常务会议上指出，要通过不断加强审计法治建设，推进审计监督全覆盖。各部门都要依法配合审计工作，自觉接受审计监督，“最终，使有限财政资金取之于民用之于民。”

根据中国政府网消息，当天会议通过《中华人民共和国审计法（修正草案）》。草案保持审计基本制度不变，在宪法和法律框架下扩展审计范围，增加了对除政府投资建设项目外的其他重大公共工程项目、国有资源、国有资产、公共资金和地方银行等进行审计监督的规定。

李克强指出，审计在经济生活中发挥着十分关键的作用。财政是“庶政之母”，而要不打折扣发挥好财政的作用，审计至关重要。

“近年来，面对经济下行压力，我们积极盘活沉淀的存量财政资金，这其中审计发挥了重要作用。”李克强说，“特别是去年以来实施的财政资金直达机制，审计部门依法严格审计，提高了财政资金的使用效率。”

李克强还特别指出，审计在民生领域发挥了重要作用。

“什么叫民生为本？一方面，政府要千方百计为就业创业等创造机会，助力各类市场主体蓬勃发展，所谓‘水多鱼多’。”李克强说，“另一方面，要不断强化审计监督手段，增强审计监督的独立性和公信力，使有限的财力不折不扣地用于基本民生领域的保障。”

此次修正的草案明确要求，被审计单位应按规定时间整改审计查出问题，审计机关应对整改情况进行跟踪检查，对拒不整改或整改时弄虚作假的依法追究责任。会议决定将草案提请全国人大常委会审议。

