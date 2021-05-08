马英九吁两岸“重新开机”：回归原汁原味“九二共识”

近来两岸关系恶化，台湾前总统马英九呼吁两岸“重新开机”，首个步骤即“重启对话”，也建议蔡英文政府，回归原汁原味的“九二共识”，也就是蔡英文当初在520总统就职时，所主张的维持现状。

根据台湾东森新闻台报道，马英九今天上午于“两岸重开机，疫后新契机”活动上表示，蔡英文今年元旦时说，愿与北京当局促成有意义的对话，有75.6%民众表示赞成。4月25日，陆委会发布民调，超过81.8%民众赞成疫情受到有效控制后，两岸人民逐渐恢复正常有序的交流。

马英九说，今年3月中，美国总统拜登与日本首相菅义伟举行美日峰会发表联合声明，菅义伟回国后在国会表示，有关台湾问题，日本政府的一贯立场就是期待透过当事双方“直接对话”、和平解决，这也是日美的共同立场。时间再往前，今年1月底美国拜登总统上任后，国务院发言人普赖斯呼吁北京与台湾民选代表进行“有意义的对话”。面对当前困局与险境，两岸必须对话，这一点国内外都有共识，这是蔡英文剩下三年任期最重要职责与任务。

至于两岸要如何重启对话？马英九指出，一定要恢复或重建共同的政治基础。过去几年，他多次呼吁蔡英文政府，如果不要“一中各表的九二共识”，就应提出两岸都可以接受的替代方案，然而，五年来蔡政府还是拿不出方案，但是问题终究要解决，而且不能再拖延。

因此，马英九呼吁，跟台湾利害关系最深的美国与日本都希望两岸重启对话，两岸双方都有责任。既然蔡英文无法拿出新的方案，那就请她先回到2015年竞选总统时喊出的“维持现状”的政见：维持马英九政府时期执政时的现状，那就是回到“原汁原味的九二共识”。

马英九近一步说明，所谓“原汁原味的九二共识”，就是1992年11月两岸就“一个中国”原则达成求同存异的“一中各表”，有效处理了两岸之间最棘手的“主权”与“定位”问题。当时台湾海基会在11月3日提出“一中各表”后，大陆海协会11月16日来函表示：“贵会建议采用各自以口头声明的方式表述‘一个中国’原则，我们经研究后，我会充分尊重并接受贵会的建议”。

马英九强调，这个两岸都接受的共识，迄今仍未改变。蔡英文与民进党虽然刻意污蔑“九二共识等同一国两制”，但大陆国台办最近已数度还原1992年的历史。上个月21日，大陆国台办发言人马晓光甚至公开强调，在“九二共识”中，对于一个中国的政治意涵，双方做了搁置争议的处理。马英九说，他完全未提“一国两制”，反而一再重申“双方对于一个中国的涵义，认知各有不同”，显然已在开辟出口。这与我们主张的“一个中国，各自表述”殊途同归，可见陆方已不再否定“一中各表”。

针对两岸关系现状，马英九指出，2016年民进党执政后，不接受两岸成功实施八年的“九二共识，一中各表”，两岸官方互动管道立刻关闭，五年来，除贸易投资外，教育、文化、观光交流也都中断。加上蔡英文政府借由2019年《反渗透法》立法、香港“反送中”事件、冠病疫情，禁止“小明”及滞留武汉台胞回台等事件，刻意操弄反陆情绪，两岸关系更加恶化。

马英九回顾，10年前大陆知名青年作家韩寒来台访问后，留下一句脍炙人口的名言：“两岸最美丽的风景是人”。然而，十年后，冠病来袭，民进党政府却刻意不让“小明”回台，陆生来台也几乎中断，两岸人民的敌意逐步升高。回顾我执政八年两岸人民普遍相互友善，更让人感慨万千。

马英九强调，当然两岸关系恶化，大陆也有责任。2016年蔡英文上任后，12月中共军机就开始在台湾海峡出没，让台湾民众产生反感。2019年1月蔡英文把“九二共识”恶意误导为“一国两制”时，陆方却未及时澄清，造成台湾民众极大误解，也让人遗憾。

马英九说，两岸敌意的升高，带来台湾国际环境的恶化，及战争风险的增加。五年来，台湾失去七个邦交国（占邦交国近3分之1），同时也无法再出席“世界卫生大会”（WHA）与“国际民航组织”（ICAO）的年会，在无邦交国设立的代表机构更纷纷被迫改名，甚至迁离，台湾的国际空间乃日益萎缩。即使美国两党执政，都对台友善，都说要提升美台关系与台湾国际关系，但多流于口惠。

