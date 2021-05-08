台湾感谢美国吁世卫邀台参与WHA：德不孤，必有邻

美国国务卿布林肯昨天发表声明，呼吁世界卫生组织（WHO）让台湾以观察员身分参与今年世界卫生大会（WHA）；台湾行政院发言人罗秉成今天回应称，“德不孤，必有邻”，台湾非常感谢近日美法等国家对台的支持、鼓励及肯定。台湾外交部今天也对此表示诚挚感谢。

根据联合新闻网报道，罗秉成表示，在冠病疫情肆虐全球的灾情下，必须要透过国际间即时有效的信息交换平台，才能共同有效防治疫情。事实证明，在总统蔡英文的领导下，台湾具有健全强韧的公卫及医疗体系，而防疫作为及表现也都深受各国所肯定。

罗秉成表示，台湾基于作为地球村一份子的责任，过去以来持续透过各种管道，就所做出的防疫成效及经验，向世界提出贡献，而长期以来台湾积极争取加入相关医疗健康的国际组织，却横遭中国大陆无理阻挠及打压。

罗秉成说，不过，“德不孤，必有邻”，台湾非常感谢近日美丶法等主要国家对于台湾的支持、鼓励及肯定，台湾也会持续提升国际形象及地位，并在国际上深化与价值理念相近国家的合作伙伴关系。

台湾外交部今天表示，美国对台湾参与WHO的关心与支持从未停歇，今年对台湾国际参与的支持力道更胜以往，除了布林肯以发布正式声明的方式亲自为台执言外，美国国会也多次以社群媒体串连、联名致函、通过法案及公开发言等方式支持台湾参与今年WHA，充分发挥协调各国挺身为台湾发声的领头羊角色。

外交部表示，感谢美国政府、国会至人民对于台湾参与WHA坚定不移的支持与鼎力相助，也诚挚欢迎更多国家与台湾一起努力，超越政治，共同守护全人类的健康安全。