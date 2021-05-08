福建暂停台胞入闽便捷通道

福建省应对冠病疫情工作领导小组（指挥部）综合协调组今天发布公告，推迟实施台胞来闽检疫“便捷通道”试点工作。

根据新华社报道，公告表示，4月30日至5月7日，台湾地区新增10多例本土确诊病例。按照“便捷通道”试点工作方案动态管理要求，岛内如连续14天内发生10例以上本土确诊病例，则暂停对台湾地区全域“便捷通道”措施。

公告提出，鉴于台湾地区近日出现的新增本土确诊病例数量，目前已不再具备按原定时间开展有关试点工作的条件，决定对实施台胞来闽检疫“便捷通道”试点工作进行相应调整，待台湾地区疫情情况符合动态管理要求后适时实施。

此前，福建曾于4月29日宣布，将自5月10日起对台胞来闽入境实施“两天集中医学观察+19天闭环管理”的检疫“便捷通道”试点工作。

福建有关方面负责人表示，开展这项试点工作，是基于闽台交往的实际情况和需要，在疫情防控常态化形势下，进一步为台胞急需来闽工作、商务交流等提供便利，促进闽台人员交流往来，服务在闽台胞正常生产生活。有关工作方案经过各有关方面的认真研究和科学评估，认为必要和可行。

但自福建省发布台胞来闽检疫“便捷通道”公告后，台湾发生华航飞行员群聚感染和多起本土确诊病例。

福建有关方面负责人表示，根据目前台湾疫情情况，决定推迟实施台胞来闽检疫“便捷通道”措施，也是在落实试点工作方案的有关精神和具体规定。严防疫情输入，各项工作必须认真严谨科学。福建将密切关注岛内疫情形势，根据有关规定视情适时实施“便捷通道”措施。

针对未来开展台胞来闽检疫“便捷通道”试点工作后，如何做好外防输入，加强台胞入境后防疫管理，福建有关方面负责人表示，实施台胞来闽检疫“便捷通道”试点工作的总原则是：防疫为先、确保急需，压实责任、体现便捷。福建将采取动态管理、分步推进的方式实施。疫情防控部门制定了《福建省台胞来闽检疫“便捷通道”措施试点工作导则》，将在境外远端防控、口岸地防疫、目的地监管“三个环节”上，对入境台胞严格执行全程闭环管理。

