鸿海集团印度厂区有工程师确诊冠病

台湾鸿海科技集团今日发布声明证实，其在印度的厂区已有同仁接受冠病病毒检测后呈阳性，公司已安排确诊同仁至医疗院所隔离诊治，相关厂区也依标准作业程序完成环境消杀。目前印度厂区仍维持营运状态，并持续提供员工必要防疫物资与协助，同时也会随时配合政府政策应对未来疫情变化。

根据中央社报道，目前印度疫情蔓延，科技业盛传印度可能在近期“封城”，严重传染地区人员不得进出，此举可能冲击物流，在缺料、缺人外，还缺运能，未来印度疫情发展将成为产业密切关注焦点。

根据此前报道，印度疫情打击苹果供应链，在纬创印度南部厂为防疫关闭五天后，鸿海印度清奈厂也传出10名中国大陆工程师确诊，随后得到鸿海证实。

据了解，鸿海集团在印度清奈专为苹果生产iPhone的厂区。

鸿海集团表示，印度厂区目前仍维持营运状态，并持续提供员工必要防疫物资与协助，同时也随时配合当地政府政策应对未来疫情变化。

根据当地业界人士透露，如果加上鸿海在清奈的协力厂，甚至有高达100名中国大陆工程师确诊，但这项消息并未获得官方消息来源确认。

消息还指，由于当地政府担心，若强制鸿海关闭清奈苹果产线厂区，将对经济和生产造成冲击，因此并未要求鸿海暂时关闭厂区，鸿海在清奈苹果产线的厂区仍正常运转。