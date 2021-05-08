广东一特斯拉追尾货车 司机死亡

一辆特斯拉轿车昨天（7日）在广东省韶关市追尾一辆货车，特斯拉车头受损严重，驾驶人当场死亡。

据每日经济新闻报道，昨天有网友报料，广东韶关五里亭附近一辆特斯拉追尾一辆货车，事故导致特斯拉车头受损严重，轿车驾驶人当场死亡。

广东省韶关市公安局微博昨晚通报，5月7日12时许，一辆小型货车由西往东方向行驶至浈江区五里亭凤凰路时，被一辆小型轿车追尾碰撞，造成小型轿车驾驶人当场死亡。韶关市公安局浈江分局交警大队民警接报后到场处置，事故现场已处置完毕，事故原因调查及善后工作进行中。

另据红星新闻报道，韶关市公安局浈江分局在其官方公众号发布通告称，消防指挥员在现场了解到，一辆小轿车由于车主超速行驶，车辆失控追尾前方正在行驶的货车，撞向道路中间护栏，车头严重变形。驾驶员被卡在车座不能动弹，腹部有贯穿伤，伤势严重，已无意识。现场医务人员确认小轿车驾驶员已无生命体征，大货车驾驶员无碍。

报道引述网传消息称，死者为韶关市公安局原副局长康志坚，已退休多年。韶关市公安局负责宣传的工作人员今天回应说，以官方通报为准，没有证实或证伪。

韶关市殡仪馆工作人员证实，该殡仪馆昨天确实收到一名因车祸致死的死者，名字叫康志坚，60多岁。