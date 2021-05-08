中国学者忧印度疫情变“病毒培养皿”

印度冠病疫情持续失控，北京大学公共卫生学院全球卫生系主任郑志杰表示，非常担心印度会成为新的“病毒培养皿”，另外他认为目前中国严防输入病例的压力仍然很大。

据中国央视新闻报道，对于印度疫情是否已达峰值，郑志杰在《新闻1+1》节目受访时表示，现在谈峰值可能为时还早。

他认为，印度并没有实施严格的公共卫生措施来消除疫情，所以目前的情况可能还会继续一段时间。另外因病例检测量非常大，印度政府对病例检测做了新的改变，恐怕会对新增确诊病例的数量统计有一定影响，所以他认为迅猛增长的情况还会持续。

他还说，非常担心印度会成为一个新的“病毒培养皿”，因为这次新的双突变毒株显然传染性更强、致死率更高。

他担心随着大规模的传播以及扩散，是否会产生新的毒株，从印度疫情可以看到病毒非常狡猾、聪明，它知道如何适应环境，如何跟人打交道，“这是很大的问题”。

对于中国如何应对输入风险的问题，郑志杰表示，中国已经形成非常规范的严防输入措施，相信能很好的控制住这波疫情。

不过他担心边境口岸的防控是否可能还存在漏洞，需格外关注，尤其是当疫情外溢，印度周边国家出现疫情反弹，“对中国来讲，目前严防输入病例的压力还是很大的”。

他还提醒已接种疫苗的民众去公共场所时保持警惕性，并呼吁未接种者踊跃接种。

